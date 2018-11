Engerl Josephine Skriver: Spektakuläre Verlobung

„Es war in einer kalten Novembernacht“, schildert die Beauty den Antrag. „Alex hat uns den ganzen Weg nach Finnland gefahren, um die Nordlichter zu sehen. Es war mein zweiter Wunsch auf meiner Bucketliste, den ich abhaken konnte, nachdem ich in derselben Woche mit Orcas geschwommen war, meinen Lieblingstieren, in deren natürlichen Umgebung! Wie konnte ich ahnen, dass nun bald mein dritter Wunsch in Erfüllung geht?! Er machte für mich ein Lagerfeuer, mitten auf einem gefrorenen See in Skandinavien, im Hintergrund das Licht des Vollmonds und mit heißem Kakao, um uns warm zu halten!?!?! Im Ernst … Ist er verrückt?!?“