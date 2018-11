Gerüchte über Sex im „Häfn“endete vor Gericht

Wilde Liebesnächte hinter Gittern: Was sich anhört wie eine Geschichte aus einem Dreigroschen-Roman, soll sich so in der Justizanstalt Eisenstadt zugetragen haben. Das behauptete zumindest eine Insassin in einem Brief an die Direktion des Hauses. Und das wiederum brachte der Frau jetzt einen Termin vor Gericht ein. Als Angeklagte - wegen Verleumdung.