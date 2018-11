Kickl: „Kein Verschulden, das mein Haus betrifft“

Keine Warnung, sensible Daten zu beschlagnahmen

Im Vorfeld der Razzia wurde Kickl laut seiner Darstellung nur punktuell und meist im Nachhinein über das Vorgehen Goldgrubers informiert. So habe er erfahren, dass der Generalsekretär das Konvolut mit Vorwürfen vom SP-nahen Anwalt Gabriel Lansky erhalten und dann der Staatsanwaltschaft übergeben habe. Von der später für illegal erklärten Hausdurchsuchung sei er am Vortag informiert worden. Eine Warnung, keine sensiblen Dokumente zu beschlagnahmen, habe er bei einem so erfahrenen Beamten wie Goldgruber nicht für nötig gehalten. „Ich kann davon ausgehen, dass ich über alle wesentlichen Schritte informiert werde. Ich kann aber auch davon ausgehen, dass alle nachgeordneten Beamten tun, was gesetzlich vorgeschrieben ist.“