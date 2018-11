ÖVP-Amon muss bei Kickl-Befragung zusehen

Ehemalige ORF-Lady Schwarz wird Fragen an Kickl richten

Wie Amon selbst der „Krone“ bestätigte, wird der ansonsten eifrige Fragesteller keine Fragen an Kickl richten. An seiner statt kommt Gaby Schwarz, türkise Quereinsteigerin und ehemalige ORF-Lady im Burgenland, zum Zug. „Aus taktischen Gründen“, so Amons knappe Erklärung.