Ungarischer Einbrecher nach Festnahme in Haft

Per DNA-Spuren wurde ein 31-jähriger Ungar nun von der heimischen Exekutive ausgeforscht und von Kollegen in der Heimat festgenommen. Mit anderen Kriminellen soll der Verdächtige im Juli mehrere Einbrüche in Garten- und Vereinshäuser von Neudörfl und Baumgarten begangen haben. Die damals noch unbekannten Täter erbeuteten mehrere Fahrräder, Ski und Bargeld. Jetzt wurde der Mann an die heimischen Kollegen aus- und in die Justizanstalt eingeliefert. Die Kriminalpolizei versucht nun gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft auch an die Komplizen heranzukommen. Der Mann leugnet jedoch bislang alles. „Der Verdächtige wird noch einige Tage lang von den Kollegen verhört, bislang gab es noch keinen Erfolg zu vermelden“, bestätigt Staatsanwalt Roland Koch.