„Es muss was geschehen - und zwar sofort!“

Nachdem die Stadt Wien am Praterstern Ende April ein Alkoholverbot verhängt hat, scheint sich das Problem an die Josefstädter Straße verlagert zu haben. Täglich würden Passanten an dem U-Bahnhof belästigt, so der ÖVP-Bezirksparteiobmann Stefan Trittner. Als erste Maßnahme wird ebenfalls ein Alkoholverbot gefordert. Trittner will zudem für ein umfangreiches Sicherheits- und Sozialarbeiterkonzept sorgen. Auch unsere Leser diskutieren eifrig über den neuen Alkohol-Hotspot an der U-Bahn-Linie U6.