Wiener U6-Station: „Lage vor Ort ist untragbar“

Der Drogenhandel habe sich durch zielgerichtete Maßnahmen der Polizei deutlich reduziert, so der Ex-General. Doch wie am Praterstern müsse die Stadt auch hier rasch ein Alkoholverbot verhängen. „Dutzende Personen, die sich über den Tag verteilt buchstäblich niedertrinken, und massive Verschmutzung bis in die Seitengassen tragen dazu bei, dass sich die Bevölkerung unsicher fühlt“, meint auch ÖVP-Bezirksparteiobmann Stefan Trittner.