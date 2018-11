NFL: Klatsche für Eagles - Beinbruch bei Redskins

Die Philadelphia Eagles haben in der National Football League (NFL) eine weitere Niederlage kassiert und müssen sich langsam Sorgen um die Play-off-Teilnahme machen. Der Titelverteidiger unterlag am Sonntag auswärts bei den New Orleans Saints deutlich mit 7:48 (7:24). Saints-Quarterback Drew Brees führte sein Team mit vier Touchdown-Pässen und insgesamt 363 Yards zum neunten Sieg in Folge. Runningback Mark Ingram steuerte zwei Touchdowns und 103 Lauf-Yards zum Heimerfolg bei. Eagles-Spielmacher Carson Wentz warf drei Interceptions.