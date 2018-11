Zverev siegt und trifft im Halbfinale auf Federer

„Ich bin unglaublich glücklich, im Halbfinale zu sein“, meinte Zverev noch auf dem Platz. „John ist so ein harter Gegner, der erste Satz war unglaublich eng. Ich bereite mich jetzt so gut wie möglich auf morgen vor“, sagte der Deutsche. Damit trifft Zverev nun am Samstag (nicht vor 15 Uhr) auf den Sieger der Thiem-Gruppe, den als Nummer zwei gesetzten Schweizer Roger Federer. Zverev: „Es wird sehr hart, hoffentlich bin ich bereit.“ Federer hatte sich den Gruppensieg am Donnerstag gesichert. Das andere Halbfinale bestreiten Djokovic und Kevin Anderson.