Ohne Taxler: Waymo vor Start von Robotaxi-Service

Die Google-Schwesterfirma Waymo will ihren kommerziellen Robotaxi-Dienst innerhalb der kommenden zwei Monate an den Start bringen, wie Unternehmenschef John Krafcik am Dienstag auf einer Konferenz des „Wall Street Journal“ ankündigte. Wie erwartet soll der Service zunächst ausgewählten Nutzern im Umkreis der Stadt Phoenix in Arizona zur Verfügung stehen. Dort bietet Waymo bereits seit Monaten testweise Fahrdienste mit seinen Roboterautos an.