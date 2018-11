Higuain rastet aus! Rot, Tränen und Ronaldo-Streit

Erst Wut, dann Tränen

Die ganze Wut des Argentiniers entlud sich allerdings auf dem Platz vor den laufenden TV-Kameras und unzähligen Fotografen. Erst legte er sich wegen des doch harten Ausschlusses mit dem Schiedsrichter an, dann mit einem Rudel an Juve-Spielern und schließlich sogar mit Ronaldo selbst. Dabei wollte der Juve-Star eigentlich nur beruhigen. Doch als der Superstar seinen Arm um Higuains Schulter legte, eskalierte die Situation erst recht. Nur Ex-Kollege Blaise Matuidi konnte den Argentinier schließlich mit einem Busserl auf den Kopf trösten. Higuain kam endlich zur Ruhe, sank sogar reumütig in sich zusammen und versteckte seine Tränen unter dem Trikot.