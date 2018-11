Macron warnt: „Alte Dämonen steigen wieder auf“

Konzert der Wiener Philharmoniker

Die Staats- und Regierungsschefs nahmen am Nachmittag am Pariser Friedensforum teil, bei dem Merkel, die bereits am Samstag mit Macron in einer Zeremonie des Kriegsendes gedachte, die Eröffnungsrede hielt. Die Ehepartner der Staatsgäste besuchten im Schloss Versailles ein Konzert der Wiener Philharmoniker.