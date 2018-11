Nackter Femen-Protest gegen „Kriegsverbrecher“

Drei Aktivistinnen der Organisation Femen haben am Samstag in Paris gegen die Präsenz von „Kriegsverbrechern“ beim Gedenken an das Ende des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren protestiert. Mit nackten Brüsten, Blumenkränzen in den Haaren und gereckten Fäusten riefen sie am Triumphbogen: „Welcome war criminals!“ („Willkommen Kriegsverbrecher“).