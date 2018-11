Massiver Jobabbau bei Flohmarkt-App Shpock

In Österreich ihren Job verlierende Mitarbeiter seien beim AMS zur Kündigung angemeldet worden, der Stellenabbau betreffe aber nicht nur österreichische Angestellte, sondern auch Mitarbeiter in Großbritannien, berichtete „Trending Topics“ am Donnerstag. „Unsere neue Strategie zielt darauf ab, Shpock zu einem rentablen Geschäft zu machen“, zitiert das Online-Nachrichtenportal den norwegischen Medienkonzern Schibsted, der Shpock 2015 mehrheitlich übernommen hat. Erst vor rund einem Monat waren CEO Bernhard Baumann und Finanzchef Rene Kalina von ihren Posten zurückgetreten,