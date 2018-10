„Karma-Penalty“ erregt die Gemüter in der Schweiz!

Kurios, wirklich kurios: Der HC Davos ist der Rekordmeister des Schweizer Eishockeys. Derzeit geht es dem Klub eher schlecht, man kämpft gegen den Abstieg, hat nach sechs Niederlagen in Serie wieder gewonnen. Im Spiel gegen Rapperswil (2:1) mussten die Penalties entscheiden: HCD-Stürmer Enzo Corvi lief als zehnter und letzter Spieler an, nachdem vor ihm alle scheiterten. Corvi war mit zu viel Schwung unterwegs, verlor die Scheibe auf dem Weg zum Tor, kehrte dann um, nahm den Puck erneut an (regelwidrig?) und versenkte ihn im Rapperswiler Tor zum lang ersehnten Davoser Sieg. „Ich musste dann improvisieren. Ich denke, das Karma hat sich für uns entschieden“, sagte der Spieler im Interview nach dem umstrittenen Tor mit „Mysports.ch“.