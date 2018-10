Unwetter: An einigen Schulen kein Unterricht

In Ferlach haben Kinder und Jugendliche, die Pflicht- oder Bundessschulen besuchen, am Dienstag schulfrei. In Feistritz im Rosental und in Zell können die jeweiligen Schulleiter selbst über eine Schulfregabe entscheiden. Eine generelle Schulfreigabe für den Bezirk Klagenfurt-Land ist nicht vorgesehen.