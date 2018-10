Schock! Glenn Hoddle kollabiert im TV-Studio

Hoddle sei „ernsthaft krank“, teilte der BT-Sport-Präsentator der TV-Sendung Jake Humphrey via Twitter mit und wünscht dem früheren England-Coach (1996-1999) und 53-fachen Nationalspieler viel Kraft. Der englische Verband FA twitterte am Nachmittag: „Beunruhigende Neuigkeiten. Gute Besserung, Glenn Hoddle, wir stehen alle hinter dir.“ Und auch Englands Rekord-Torjäger Gary Lineker ist ob der schrecklichen Nachrichten über seinen Freund und BT-Kollegen geschockt. „Wirklich beunruhigende Neuigkeiten, dass Glenn Hoddle in den RT Studios kollabiert ist. Meine Gedanken sind bei ihm und seiner Familie - come on Glenn“, twittert er.