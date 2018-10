Kneissl: Exportstopp für Waffen an Saudi-Arabien

Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) spricht sich in einem Interview für einen EU-weiten Stopp von Waffenlieferungen an Saudi-Arabien aus - wegen des „schrecklichen Krieges“ im Jemen, der Katar-Krise und der Ermordung des saudischen Regimekritikers Jamal Khashoggi durch eigene Landsleute, die „nur der Gipfel des Horrors“ sei. Diese Aussagen allerdings verwundern den außenpolitischen Sprecher der SPÖ, Andreas Schieder: „Gestern im Parlament haben die Außenministerin und die Regierungsparteien ÖVP/FPÖ einen EU-weiten Stopp der Waffenlieferungen an Saudi-Arabien noch abgelehnt.“