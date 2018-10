Kneissl: Khashoggi-Mord „nur Gipfel des Horrors“

Debatte über König-Abdullah-Zentrum erneut aufgeflammt

Für die von Vertretern der Opposition geäußerte Kritik am König-Abdullah-Zentrum für interreligiösen und interkulturellen Dialog (KAICIID) in Wien zeigte die Außenministerin Verständnis. „Ich verstehe vollkommen, dass in dieser Situation die Diskussion um das Zentrum erneut beginnt“, so Kneissl. Sie räumte ein, dass es auch innerhalb der Regierung „Kritik an der Konstruktion“ gebe. Die Außenministerin lässt derzeit die Rechtslage betreffend das Zentrum prüfen. Man sei dazu „mit allen wesentlichen Akteuren“ in Kontakt.