Vonn zu ihrem Rücktritt: „So wollte ich es nicht“

Ski-Star Lindsey Vonn war beim Medientermin ihre Skifirma Head vor dem Weltcup-Auftakt in Sölden am Donnerstag die große Abwesende. Die 34-jährige US-Amerikanerin absolvierte stattdessen einen Auftritt in der amerikanischen Today-Show. Die an Siegen erfolgreichste Skirennläuferin hatte vor kurzem ihr definitives Karriere-Ende nach Ende der kommenden WM-Saison verkündet. Nun erklärte sie die Entscheidung in einem persönlichen Brief an „Sports Illustrated“ detaillierter.