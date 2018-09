SPÖ-Chef Kern kurz vor dem Rücktritt

Dass ihm die Herzen nicht bedingungslos zuflogen, hängt wohl damit zusammen, dass der eiserne Sportler stets eine gewisse Distanz ausstrahlt. Wiewohl er in eher finanzschwachen Verhältnissen in Wien-Simmering aufgewachsen ist und Bekenntnisse zu seiner Herkunft zu Kerns Standard-Repertoire gehören, war er gefühlt dann doch mehr in der Manager-Kaste daheim, der er nun auch schon seit vielen Jahren angehört. Ein Beispiel für Mangel an Volksnähe: Seiner Offenbarung, jeden Abend rituell mit seiner Frau ein Glas Wasser zu trinken, dürfte an den viel beschworenen Stammtischen eher Ratlosigkeit begegnet sein.