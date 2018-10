San Antonio mit 96:116-Schlappe gegen Indiana

Zweite Niederlage im vierten Saisonspiel in der NBA für die San Antonio Spurs: Die Texaner erlitten am Mittwoch gegen die Indiana Pacers in der ersten von drei Partien hintereinander vor Heimpublikum eine 96:116-Schlappe. Jakob Pöltl stand nach seiner Pause bei den Los Angeles Lakers wieder in der Startformation der Texaner.