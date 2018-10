BVB zerlegt Atleti, PSG mit Last-Minute-Ausgleich!

Burgstaller kam in der 90. Minute - Schalke vernebelt Chancen

In Gruppe D setzte sich der FC Porto mit einem 3:1-Sieg bei Lok Moskau an die Tabellenspitze. Porto-Keeper Iker Casillas parierte beim Stand von 0:0 einen Elfmeter. Die Portugiesen führen zwei Zähler vor Schalke 04 und drei vor Galatasaray Istanbul. Die beiden Verfolger trennten sich in Istanbul torlos. Dabei vergaben die Schalker Torchancen in Hülle und Fülle und hatten in einigen Situationen auch den Schiedsrichter nicht auf ihrer Seite. ÖFB-Teamstürmer Guido Burgstaller wurde in der 90. Minute eingewechselt, Landsmann Alessandro Schöpf saß auf der Ersatzbank.