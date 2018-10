Wöchentliche Internet-Kurse für Senioren starten

Österreichweite Trainings unter dem Motto „fit4internet“ sollen Senioren digitale Basiskompetenzen vermitteln. Erste Workshops richten sich an die Generation 60 plus. Ab 2019 soll es diese „jede Woche in jedem Bezirk in Österreich geben“, sagte ÖVP-Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck bei einem Schnupperkurs in Wien.