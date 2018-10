So wollen Bund und Länder die Republik entflechten

Kinder- und Jugendhilfe bei den Ländern, Bevölkerungspolitik beim Bund

Das Paket sieht eine klare Zuordnung jener Bereiche vor, in denen der Bund bisher „Grundsatzgesetze“ erlässt, die dann von den Ländern mit „Ausführungsgesetzen“ konkretisiert werden. Von den zwölf im Artikel 12 der Bundesverfassung geregelten Feldern werden nun bei neun die Kompetenzen neu zugeordnet. So wandern etwa die Bereiche Volkspflegestätten, Mutterschafts-, Säuglings- und Jugendfürsorge (Kinder- und Jugendhilfe), die Regelungen über Thermalwasser („natürliche Heilvorkommen“) oder der Bereich Bodenreform zu den Ländern. An den Bund gehen etwa die Kompetenzen bei der Bevölkerungspolitik (z.B. Maßnahmen zur Hebung der Geburtenzahl).