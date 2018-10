Leben mit Psoriasis

Erstmals werden in einer österreichweiten Umfrage zu diesem Thema auch Familie, Partner und Freunde von Patienten einbezogen. „Wenn Menschen an Psoriasis erkranken, verändert sich auch der Alltag der Personen in ihrem Umfeld“, so Gabriele Schranz, Obfrau der Selbsthilfegruppe pso austria, aus eigener Erfahrung. „Angehörige stellen für Betroffene oft eine wichtige psychische Stütze dar. Denn nicht nur die schmerzhaften Hautstellen machen zu schaffen. Auch anders auszusehen ist für viele sehr belastend.“ Die Teilnehmer leisten einen wertvollen Beitrag, um die Situation von Patienten zu verbessern.