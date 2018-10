St. Pöltens Popovic: „Top Sechs müssen Ziel sein“

Popovic blickt auf eine erfahrungsreiche, internationale Karriere als Spieler und Trainer zurück. Zuletzt war er ein Jahr lang erfolgreich als Cheftrainer in Indien tätig, davor u.a. in Spanien bei Real Saragossa und in Japan. Einen Namen in Österreich machte er sich bereits in den 1990er-Jahren in über 100 Spielen als Verteidiger bei Sturm Graz. „Sturm ist meine Liebe auf den ersten Blick und wird es auf ewig bleiben“, sagte Popovic am Dienstag. Von 1997 bis 2001 war „Popo“ Teil der legendären Mannschaft von Sturms Jahrhunderttrainer Ivica Osim. „Ivica ist ein besonderer Mensch für mich, wir haben oft Kontakt. Er ist hauptschuldig daran, dass ich jetzt Trainer bin.“