ÖFB-U21 wahrt EM-Chance mit irrem 3:2 gegen Russen

ÖFB-U19 scheitert in EM-Qualifikation

Österreichs U19-Team war bereits früher am Nachmittag am Aufstieg in die zweite Quali-Phase für die EM-Endrunde 2019 in Armenien gescheitert. Die ÖFB-Junioren mussten sich am Dienstag in Telki Turnier-Gastgeber Ungarn mit 1:2 geschlagen geben und schieden mit zwei Punkten aus. Ungarn und Slowenien qualifizierten sich für die Eliterunde. Die Auswahl von Hermann Stadler hätte einen Sieg benötigt, um einen der zwei Aufstiegsplätze der Qualifikationsgruppe 7 zu erreichen. Die Österreicher gingen durch Tobias Anselm auch in Führung (13.), kassierten aber durch Alexander Torvund bald den Ausgleich (21.). In der Nachspielzeit (94.) schoss Norman Timari die Ungarn zum Sieg.