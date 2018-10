Kenianer Kirwa siegt in Graz mit Streckenrekord

Der Kenianer Edwin Kirwa hat am Sonntag den Graz-Marathon in der neuen Rekordzeit von 2:11:11 Stunden vor zwei Landsmännern gewonnen. Er verbesserte die bisherige Bestmarke von Peter Kariuki Mutitu aus dem Jahr 2012 um sechs Sekunden. Bei den Damen siegte die Polin Agnieszka Glomb in 2:54:03.