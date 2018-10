Jetzt kommt der goldene Herbst mit bis zu 23 Grad

Zentraleuropa gerät in nächsten Tagen unter Hochdruckeinfluss, ein kontinuierlicher Anstieg der Temperaturen ist die Folge. So halten sich in Österreich am Donnerstag inneralpin sowie entlang der Alpennordseite zunächst hochnebelartige Wolken, diese machen aber noch am Vormittag der Sonne Platz. Abseits davon überwiegt bei nur harmlosen Wolken von Beginn an der Sonnenschein und die Temperaturen steigen auf 14 bis 20 Grad.