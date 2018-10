Lothar Matthäus watscht zwei Bayern-Stars ab

Besonders James sei dem 57-jährigen TV-Experten in der jüngeren Vergangenheit immer wieder negativ aufgefallen. „Nur weil ihn Kovac nicht so oft in den Arm nimmt, wie Jupp Heynckes, darf er nicht so wütend reagieren. Und auf dem Platz trotzdem mal Reaktion zeigen. Gegen Gladbach kam überhaupt kein Zeichen. Was ich von ihm da sah, bestätigte Kovac: So reicht es ihm nur für die Bank“, stellt Matthäus klar.