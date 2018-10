Rapid erleichtert! Aber Didi musste auch leiden

„Mut zum Risiko“

Auch ein Verdienst von Kühbauer: „Er hat uns vermittelt, an unsere Stärken zu glauben, uns was zu trauen. Er pusht uns“, erklärt Murg. Und das in einem neuen System. Nur einmal, am Samstag, wurde die Mittelfeld-Raute hinter der Doppelspitze trainiert: „Man muss Mut zum Risiko nehmen“, grinste Kühbauer, dem die Flügel ausgingen, der daher das Spiel durchs Zentrum forcieren wollte. „Wir mussten was verändern, wollten variabel sein. Letztlich ist es aufgegangen.“