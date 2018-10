Vorsprung ausgebaut: Österreich festigt Rang zwölf

RB Salzburg (2) und Rapid (1) haben dank ihrer bisher zusammen drei Siege in der Europa League Platz zwölf von Österreich in der UEFA-Fünfjahreswertung gefestigt. Österreich war in der für die Vergabe der Europacup-Startplätze maßgeblichen Rangliste auf Rang elf in die Saison gestartet und hatte nach der Qualifikationsphase als Zwölfter nur noch minimalen Vorsprung auf nachfolgende Länder.