Schumer und Ratajkowski in Washington festgenommen

„Hi Zola, ich bin hier mit deiner Mama und sie liebt dich sehr. Ich glaube, sie werden uns verhaften.“ Amy Schumer bewies mit ihrem Twitter-Video an die Tochter einer Freundin die richtige Vorahnung. Die Hollywood-Schauspielerin nahm an der Seite von Supermodel Emily Ratajkowski an einem Protest gegen die Bestätigung von Brett Kavanaugh als Oberster Bundesrichter teil - und wurde gemeinsam mit der Beauty wenig später tatsächlich von der Polizei in Gewahrsam genommen.