Festspiele gegen Wilhelm: Vorerst kein Vergleich!

Orgler kritisierte zudem die Beantwortung der parlamentarischen Anfrage zu den Festspielen durch Kulturminister Gernot Blümel (ÖVP) als „grenzwertig“, in der es ebenfalls um diesen Themenkomplex ging. Darin heißt es unter anderem, dass seitens des Ministeriums eine Bestätigung darüber verlangt und auch erhalten wurde, dass sämtliche arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Sachverhalte mit der Tiroler Gebietskrankenkasse, dem Finanzamt Kufstein Schwaz und der Finanzpolizei geklärt wurden. „Geklärt heißt aber gar nichts“, empörte sich Orgler. Dies könne eben so gut bedeuten, dass es eine Nachzahlung gegeben habe, fügte er hinzu. „Wir werden uns anschauen, ob der Herr Bundesminister die parlamentarische Anfrage so beantwortet hat, wie er das müsste“, sagte Orgler.