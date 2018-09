Berlusconi schenkt sich zum Geburtstag neuen Klub

Er ist wieder da! Zu seinem 82. Geburtstag am Samstag hat sich Italiens Ex-Premierminister und TV-Zar Silvio Berlusconi einen neuen Fußballklub geschenkt. Eineinhalb Jahre nach dem Verkauf von AC Milan hat Berlusconi den Drittligisten Monza 1912 erworben, teilte die Mediengruppe Fininvest im Besitz des Ex-Regierungschefs am Freitag in Mailand mit.