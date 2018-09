Wiener Sepp Straka schreibt Golf-Geschichte

Noch zu Beginn der Woche war der Österreicher an der 130. Stelle in der amerikanischen Web.com Tour-Geldrangliste geführt. Ein gutes Ergebnis war also dringend notwendig, um auch in der kommenden Saison, startberechtigt zu sein. Nach dem Sensationssieg in Kansas und jetzt einem 3. Platz bei der Tour Championship ist der gebürtige Wiener plötzlich erstklassig! Der Aufstieg in Amerikas Millionenliga zur wichtigsten Profitour der Welt war zuvor noch keinem Österreicher gelungen.