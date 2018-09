Gastronomin untergetaucht

Lange hatte man in Neusiedl nach einem neuen Pächter für die Kantine im Hallenbad gesucht und war schließlich fündig geworden: Eine Niederösterreicherin aus dem Bezirk Bruck an der Leitha übernahm das Lokal. Doch die Geschäfte liefen schlecht, weshalb der Vermieter der Frau bei der Pacht entgegenkam. Dann die Überraschung: Von einem Tag auf den anderen erschien die Gastronomin nicht mehr zur Arbeit, war weder per Mail noch telefonisch erreichbar. Passiert ist ihr offenbar nichts, in ihrer Heimatgemeinde wurde sie seither wiederholt gesehen. „Sie war so sympathisch, das hätte ich nie gedacht“, schildert ein Mitarbeiter des Hallenbades. „Einen Tag bevor sie einfach verschwunden ist, habe ich noch mit ihr geplaudert, Witze gemacht. Es war alles wie immer, ich verstehe das nicht“, so der Angestellte.