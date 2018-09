Bande riss Geldautomat mit Spanngurten aus Mauer

„Anschließend verlud das Quartett die Beute in den Wagen und flüchtete“, so ein Ermittler. Die Exekutive leitete eine Alarmfahndung ein, an der auch ein Hubschrauber beteiligt war. „Auf dem Flughafen Schwechat steht rund um die Uhr eine Maschine mit einer Wärmebildkamera bereit“, erklärt Werner Senn, Leiter der Flugpolizei. „Bereits wenige Minuten nach der Anforderung waren die Kollegen in der Luft und unterstützten die Kräfte am Boden“, unterstreicht der erfahrene Polizeipilot.