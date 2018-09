Auto-Ingenieur fühlt sich schuldig am Senna-Tod

Wie ist das, wenn in dem Auto, das man entworfen hat, ein Rennfahrer stirbt - womöglich, weil man einen Fehler gemacht hat? Für Adrian Newey ist es eine nicht zu stemmende Last. Seit den 1990er Jahre haben seine Entwürfe die Formel 1 geprägt. Zehn Konstrukteurs- und zehn Fahrertitel haben seine Rennwagen bei Williams, McLaren und Red Bull gewonnen. Aber es starb auch einer der charismatischsten und besten Piloten in einem Newey-Auto. Der Brasilianer Ayrton Senna krachte beim Großen Preis von San Marino in Imola am 1. Mai 1994 in eine Mauer, weil das Auto den Belastungen nicht standgehalten hat.