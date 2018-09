Tödliche Stürze: 2 Wanderer in Ramsau verunglückt

Ein Deutscher (60) kam am Donnerstag bei einer Wanderung zu Sturz und wurde dabei tödlich verletzt. Gegen 13:00 Uhr war der 60-Jährige gemeinsam mit einer 15-köpfigen Wandergruppe auf dem Ramsauer Höhenweg von der Silberkarhütte in Richtung Ramsau unterwegs. Der Wanderer rutschte aus derzeit noch unbekannter Ursache in einer Kurve aus und stürzte etwa 70 Meter tief im steilen Gelände ab.