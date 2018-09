Floschnköpfe, Bierweiberl und Austeiler

Auf so viele Köstlichkeiten empfiehlt sich ein Schnapserl in Ehren oder Sporers “Ruperti-Mischung„. So eine konnten im Übrigen auch die Politköpfe gestern bei der Eröffnung vertragen, dort teilte nämlich Kabarettist Peter Blaikner ordentlich aus. “Mir ist schon beim letzten Kirtag aufgefallen, dass sich Harry Preuner zum Bürgermeister eignet. Mit dem perfekten Dirigieren des Rainermarschs und einem gekonnten Bieranstich hat er sich nämlich bereits damals für dieses Amt bestens qualifiziert.„ Außerdem verglich Blaikner ihn mit Hansi Hinterseer, allerdings nicht aufgrund der einst blonden Haarpracht, sondern wegen des Grinsers. Aber keine Sorge, Blaikner schenkte auch seinen Kollegen ein: “Walter Steidl hat sich vom Grantler zum Garant entwickelt, und will nun die rote Suppe neu aufkochen, allerdings wird ihm das wenig nützen, nachdem sie ihm Haslauer ständig versalzt!"