Schummel-Schriftart lässt Texte länger wirken

Wie die Macher auf der offiziellen Website vorrechnen, müssen im Vergleich zu „Times New Roman“ bei gleicher Schriftgröße von 12 Punkt in einem 15-seitigen Dokument nur 5833 statt 6680 Wörter untergebracht werden. Das entspreche einer Wort-Ersparnis von 13 Prozent. Ermöglicht wird diese durch minimale, kaum sichtbare Änderungen in der Größe der Buchstaben und deren Abstand zueinander. Demnach ist jeder Buchstabe fünf bis zehn Prozent breiter als beim Original.