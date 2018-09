Ein literarischer Trip in die Jugendjahre

Alle Ihre Bücher sind verankert in Ihrer eigenen Biografie. In „Grungy Nuts“ nun beschreiben Sie eine Jugend in den 1990ern. Wie viel davon ist autobiografisch?

Ich kann nichts schreiben, was nicht Wurzeln in meinem Leben hat. Im neuen Buch wollte ich vor allem in das Lebensgefühl eintauchen, wie es sich anfühlt, 17 Jahre alt zu sein. Die schöne Kindheit, die ich in „Das gelbe Buch“ beschrieben habe, ist zerbrochen und die Erkenntnis, dass das Leben schön ist, muss sich langsam neu entwickeln - zumindest bei mir war das damals so. Den Zorn, den Kampf gegen zu enge Grenzen, die Ausflüchte in die Musik und die oft peinliche erste Liebe - all das habe ich natürlich auch erlebt. Letztlich ist im neuen Buch aber alles erfunden.