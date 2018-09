Mann bei Küchenbrand in Innsbruck schwer verletzt

Der Südtiroler hat am Sonntag in einer Wohnungsküche in Innsbruck auf dem Herd einen Topf mit Fett erhitzt. Dabei vergaß er, den Herd wieder auszuschalten. Das Öl entzündete sich. Beim Versuch, das Feuer zu löschen, wurde der 22-Jährige schwer verletzt. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst in die Universitätsklinik Innsbruck gebracht. In der Wohnung entstand lediglich ein geringer Schaden. Im Einsatz standen die Berufsfeuerwehr Innsbruck, ein Rettungsdienst und Polizeikräfte.