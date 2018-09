Salzburg verliert Final-Neuauflage gegen Bozen 1:2

HCB Südtirol hat die erste Final-Revanche in der Erste Bank Eishockey Liga für sich entschieden. Der EBEL-Champion gewann am Sonntag das Duell mit Vizemeister Red Bull Salzburg auswärts mit 2:1 und führt als einziger Club mit dem Punktemaximum von sechs Zählern die Tabelle an. Die Caps besiegten Fehervar mit 4:2, die Villacher bezwangen Medvescak Zagreb mit 3:2 nach Verlängerung und Dornbirn drehte die Partie gegen die Black Wings Linz in der Schlussphase und siegte mit 3:2. Die Graz 99ers gewannen in Innsbruck mit 6:3.