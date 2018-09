SPÖ befürchtet Angriff auf unser Trinkwasser

„Wenn die Richtlinie in geplanter Form kommt, hätte das eine Preissteigerung von derzeit rund 250 Euro, auf zirka 18.000 Euro pro Jahr“, so Eisenkopf. Der Verwaltungsaufwand würde also um das 70-Fache steigen. Und Landtagspräsident Christian Illedits befürchtet: „Über die Hintertür will man in der EU die Privatisierung von Trinkwasser vorantreiben, das beobachte ich auch immer wieder bei meinen Terminen in Brüssel.“