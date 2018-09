Hornissen-Angriff auf Dachdecker

Dachdecker leben nicht nur wegen ihres Jobs in oft schwindelnder Höhe gefährlich. Diese Erfahrung mussten jetzt Beschäftigte einer Fachfirma auf einem Haus in Puchberg am Schneeberg machen. Denn bei Reparaturarbeiten störten die Männer offenbar die Ruhe von Hornissen, die sich unter dem Dachstuhl eingenistet hatten. Die Folge: Die Insekten schwärmten sofort aus, um die vermeintlichen Eindringlinge zu vertreiben. Dabei zeigten sich die Tiere ausgesprochen aggressiv - einer der Arbeiter konnte sich nicht mehr rechtzeitig in Sicherheit bringen und erlitt durch mehrere Stiche leichte Verletzungen.