YouTube Premium: Hasselhoff als Zugpferd

In zunächst acht Folgen der zweiten Serie „LeFloid Vs. The World“ befasst sich der YouTuber in Interviews in verschiedenen Ländern mit aktuellen Problemen. Als Gesprächspartner sind zum Beispiel Hollywood-Regisseur Roland Emmerich, Daimler-Chef Dieter Zetsche und Model Toni Garrn angekündigt.