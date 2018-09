Merkel: „Juden & Muslime gehören zur Gesellschaft“

Gauland greift Merkel an: „Es gab keine Menschenjagd“

Der Chef der AfD, Alexander Gauland, griff unterdessen einmal mehr Merkels Flüchtlingspolitik an. „Die Wahrheit ist: Es hat in Chemnitz keine Menschenjagden gegeben“, so Gauland am Mittwoch im Bundestag. „Und so widerlich Hitlergrüße sind: Das wirklich schlimme Ereignis war die Bluttat zweier Asylbewerber.“ Hunderte Chemnitzer hätten nach der Gewalttat spontan von ihrem Versammlungsrecht Gebrauch gemacht. „Frau Merkel, Sie nannten das Zusammenrottung“, sagte Gauland an die Kanzlerin gewandt. Sie habe damit die Demonstrationen im „Duktus eines totalitären Staates“ kritisiert.